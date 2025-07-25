Рейтинг@Mail.ru
В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031525681.html
В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП
В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что зарегистрировал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:50:00+03:00
2025-07-25T19:50:00+03:00
в мире
россия
киев
львов
владимир зеленский
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b57b5b7955a04343e80ddcad86c64da.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что зарегистрировал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), альтернативный проекту Владимира Зеленского. "Подал альтернативный к президентскому законопроект о НАБУ и САП", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По словам депутата, документом предлагается закрепить статус САП как органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Также предусматривается, что будет ликвидирован механизм "истребования" материалов с целью проверки генеральным прокурором и третьими лицами (прокурорами). При этом, как отмечает Гончаренко*, в законопроекте нет норм, посягающих на институциональную независимость НАБУ и САП путем внедрения постоянных проверок на полиграфе со стороны СБУ. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031518242.html
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031499186.html
россия
киев
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc7da65577aa526e7b96c8d96f590e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, львов, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП

Депутат Рады зарегистрировал альтернативный проекту Зеленского документ по НАБУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что зарегистрировал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), альтернативный проекту Владимира Зеленского.
"Подал альтернативный к президентскому законопроект о НАБУ и САП", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На Украине установили тоталитарный режим, заявила депутат Рады
Вчера, 19:05
По словам депутата, документом предлагается закрепить статус САП как органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Также предусматривается, что будет ликвидирован механизм "истребования" материалов с целью проверки генеральным прокурором и третьими лицами (прокурорами). При этом, как отмечает Гончаренко*, в законопроекте нет норм, посягающих на институциональную независимость НАБУ и САП путем внедрения постоянных проверок на полиграфе со стороны СБУ.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Слуцкий высказался о печальном будущем киевского режима
Вчера, 18:25
 
В миреРоссияКиевЛьвовВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала