https://ria.ru/20250725/ukraina-2031525681.html

В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП

В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025

В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что зарегистрировал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:50:00+03:00

2025-07-25T19:50:00+03:00

2025-07-25T19:50:00+03:00

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алексей гончаренко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что зарегистрировал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), альтернативный проекту Владимира Зеленского. "Подал альтернативный к президентскому законопроект о НАБУ и САП", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По словам депутата, документом предлагается закрепить статус САП как органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Также предусматривается, что будет ликвидирован механизм "истребования" материалов с целью проверки генеральным прокурором и третьими лицами (прокурорами). При этом, как отмечает Гончаренко*, в законопроекте нет норм, посягающих на институциональную независимость НАБУ и САП путем внедрения постоянных проверок на полиграфе со стороны СБУ. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031518242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, львов, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины