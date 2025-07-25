В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о НАБУ и САП
Депутат Рады зарегистрировал альтернативный проекту Зеленского документ по НАБУ
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что зарегистрировал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), альтернативный проекту Владимира Зеленского.
"Подал альтернативный к президентскому законопроект о НАБУ и САП", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам депутата, документом предлагается закрепить статус САП как органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Также предусматривается, что будет ликвидирован механизм "истребования" материалов с целью проверки генеральным прокурором и третьими лицами (прокурорами). При этом, как отмечает Гончаренко*, в законопроекте нет норм, посягающих на институциональную независимость НАБУ и САП путем внедрения постоянных проверок на полиграфе со стороны СБУ.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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