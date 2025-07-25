На Украине установили тоталитарный режим, заявила депутат Рады
Скороход: на Украине установлен тоталитарный режим, вся власть в одних руках
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что на Украине установлен тоталитарный режим, вся власть сконцентрирована в одних руках.
«
"Проблема Украины заключается именно в том, что у нас сейчас, знаете, такая автократия и полный тоталитарный режим, когда вся власть сконцентрирована в одних руках и когда все правоохранительные органы, в том числе и генеральный прокурор, можно сказать, принадлежат трем людям в стране", - сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.
Она также охарактеризовала конфликт вокруг независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине как "мелкое решалово своих вопросов".
«
"Между СБУ и НАБУ началась такая гласная война, и на сегодняшнем этапе все-таки сторона СБУ была поддержана теми, кто имеет власть в этой стране… СБУ была поддержана (Владимиром - ред.) Зеленским, (главой офиса Зеленского Андреем – ред.) Ермаком и (заместителем главы офиса Зеленского Олегом – ред.) Татаровым. История вонючая, она ни к чему хорошему не приведет", - добавила Скороход.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили документ как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Украинские СМИ сообщали, что со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине в четверг Зеленский внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.