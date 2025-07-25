https://ria.ru/20250725/ukraina-2031499186.html

Слуцкий высказался о печальном будущем киевского режима

Слуцкий высказался о печальном будущем киевского режима - РИА Новости, 25.07.2025

Слуцкий высказался о печальном будущем киевского режима

Представители евроэлит будут продолжать использовать киевский режим, как марионетку, в своем геополитическом походе на Россию, считает глава комитета Госдумы по РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:25:00+03:00

2025-07-25T18:25:00+03:00

2025-07-25T18:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вашингтон (штат)

киев

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

государственный департамент сша

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представители евроэлит будут продолжать использовать киевский режим, как марионетку, в своем геополитическом походе на Россию, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Евроястребы, невзирая ни на что, будут продолжать использовать неонацистскую марионетку - пусть и с подмоченной репутацией на Западе - в своем геополитическом походе на Россию. И это должны знать и соответствующим образом оценивать в Вашингтоне, где Госдеп призывает к продолжению прямого российско-украинского переговорного процесса. Призывать нужно, в первую очередь, Киев - не затягивать, а реально взаимодействовать. А также Брюссель, Берлин и Лондон - отойти и не мешать", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что различными провокациями Великобритания пытается снова сорвать мирные переговоры по украинскому урегулированию. "Представители либеральной "евроэлитки" нагнетают общую военную ситуацию, чтобы сохранить, прежде всего, свои позиции во власти", - заключил он.

https://ria.ru/20250618/slutskij-2023706825.html

россия

вашингтон (штат)

киев

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в мире, россия, вашингтон (штат), киев, леонид слуцкий (политик), госдума рф, государственный департамент сша