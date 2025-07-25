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ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031484848.html
ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной
ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.07.2025
ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной
ООН приветствует продолжение переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник генерального секретаря Всемирной Организации Мирослав Енча. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:46:00+03:00
2025-07-25T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН приветствует продолжение переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник генерального секретаря Всемирной Организации Мирослав Енча. "Мы приветствуем продолжение этих прямых контактов между сторонами и настоятельно призываем Украину и РФ добиваться дальнейшего прогресса на пути к прекращению огня и прочному урегулированию", – сказал Енча в ходе заседания СБ ООН. В среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
https://ria.ru/20250516/oon-2017446395.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, ООН, Вооруженные силы Украины
ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной

Енча: ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН приветствует продолжение переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник генерального секретаря Всемирной Организации Мирослав Енча.
"Мы приветствуем продолжение этих прямых контактов между сторонами и настоятельно призываем Украину и РФ добиваться дальнейшего прогресса на пути к прекращению огня и прочному урегулированию", – сказал Енча в ходе заседания СБ ООН.
В среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийООНВооруженные силы Украины
 
 
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