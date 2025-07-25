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ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной

ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.07.2025

ООН поприветствовала продолжение переговоров между Россией и Украиной

ООН приветствует продолжение переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник генерального секретаря Всемирной Организации Мирослав Енча. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:46:00+03:00

2025-07-25T17:46:00+03:00

2025-07-25T17:46:00+03:00

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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН приветствует продолжение переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник генерального секретаря Всемирной Организации Мирослав Енча. "Мы приветствуем продолжение этих прямых контактов между сторонами и настоятельно призываем Украину и РФ добиваться дальнейшего прогресса на пути к прекращению огня и прочному урегулированию", – сказал Енча в ходе заседания СБ ООН. В среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.

https://ria.ru/20250516/oon-2017446395.html

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