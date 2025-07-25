https://ria.ru/20250725/ukraina-2031457093.html

"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине

"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 25.07.2025

"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине

На Украине складывается критическая для Киева ситуация как на фронте, так и в тылу — пока российская армия приближается к Красноармейску, в Киеве проходят... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:25:00+03:00

2025-07-25T16:25:00+03:00

2025-07-25T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине складывается критическая для Киева ситуация как на фронте, так и в тылу — пока российская армия приближается к Красноармейску, в Киеве проходят массовые протесты, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Начало конца. Тем временем в Киеве происходит нечто подозрительно похожее на цветную революцию (термин, возникший для описания смены политических режимов вследствие кризиса и массовых протестов. — Прим. ред.). Те, кто поддержал эту катастрофу на Западе, будут окончательно дискредитированы", — написал он.В четверг Минобороны сообщило, что российские военные на Красноармейском направлении освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Кроме того, эта артерия в значительной степени, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031446759.html

https://ria.ru/20250725/ssha-2031429929.html

киев

украина

красноармейск

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в мире, киев, украина, красноармейск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)