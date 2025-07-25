Рейтинг@Mail.ru
"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031457093.html
"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине
"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине
На Украине складывается критическая для Киева ситуация как на фронте, так и в тылу — пока российская армия приближается к Красноармейску, в Киеве проходят... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:25:00+03:00
2025-07-25T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
красноармейск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине складывается критическая для Киева ситуация как на фронте, так и в тылу — пока российская армия приближается к Красноармейску, в Киеве проходят массовые протесты, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Начало конца. Тем временем в Киеве происходит нечто подозрительно похожее на цветную революцию (термин, возникший для описания смены политических режимов вследствие кризиса и массовых протестов. — Прим. ред.). Те, кто поддержал эту катастрофу на Западе, будут окончательно дискредитированы", — написал он.В четверг Минобороны сообщило, что российские военные на Красноармейском направлении освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Кроме того, эта артерия в значительной степени, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031446759.html
https://ria.ru/20250725/ssha-2031429929.html
киев
украина
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, красноармейск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Красноармейск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине

Пилкингтон заявил о начале конца для Киева из-за протестов и ситуации на фронте

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине складывается критическая для Киева ситуация как на фронте, так и в тылу — пока российская армия приближается к Красноармейску, в Киеве проходят массовые протесты, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Начало конца. Тем временем в Киеве происходит нечто подозрительно похожее на цветную революцию (термин, возникший для описания смены политических режимов вследствие кризиса и массовых протестов. — Прим. ред.). Те, кто поддержал эту катастрофу на Западе, будут окончательно дискредитированы", — написал он.
Нашествие саранчи на Украине. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева
15:49
В четверг Минобороны сообщило, что российские военные на Красноармейском направлении освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Кроме того, эта артерия в значительной степени, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Экс-глава отдела ЦРУ назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаКрасноармейскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала