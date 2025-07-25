"Начало конца". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине
Пилкингтон заявил о начале конца для Киева из-за протестов и ситуации на фронте
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине складывается критическая для Киева ситуация как на фронте, так и в тылу — пока российская армия приближается к Красноармейску, в Киеве проходят массовые протесты, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Начало конца. Тем временем в Киеве происходит нечто подозрительно похожее на цветную революцию (термин, возникший для описания смены политических режимов вследствие кризиса и массовых протестов. — Прим. ред.). Те, кто поддержал эту катастрофу на Западе, будут окончательно дискредитированы", — написал он.
В четверг Минобороны сообщило, что российские военные на Красноармейском направлении освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Кроме того, эта артерия в значительной степени, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.