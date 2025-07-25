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В Тернополе при взрыве гранаты в жилом доме погибли два человека
В Тернополе при взрыве гранаты в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 25.07.2025
В Тернополе при взрыве гранаты в жилом доме погибли два человека
Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Тернополе на западе Украины, погибли два человека - по предварительным данным, взорвалась граната, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Тернополе на западе Украины, погибли два человека - по предварительным данным, взорвалась граната, сообщает региональное отделение полиции. "На улице Владимира Винниченко в Тернополе 25 июля произошел взрыв… Установлено, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения. Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1," -говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. Уточняется, что на данный момент на месте происшествия работают полицейские и другие службы.
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тернополь, украина, в мире
Тернополь, Украина, В мире
В Тернополе при взрыве гранаты в жилом доме погибли два человека
В Тернополе в многоэтажке прогремел взрыв гранаты, погибли два человека