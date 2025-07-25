https://ria.ru/20250725/ukraina-2031455923.html

В Тернополе при взрыве гранаты в жилом доме погибли два человека

В Тернополе при взрыве гранаты в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 25.07.2025

В Тернополе при взрыве гранаты в жилом доме погибли два человека

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Тернополе на западе Украины, погибли два человека - по предварительным данным, взорвалась граната, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:21:00+03:00

2025-07-25T16:21:00+03:00

2025-07-25T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Тернополе на западе Украины, погибли два человека - по предварительным данным, взорвалась граната, сообщает региональное отделение полиции. "На улице Владимира Винниченко в Тернополе 25 июля произошел взрыв… Установлено, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения. Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1," -говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. Уточняется, что на данный момент на месте происшествия работают полицейские и другие службы.

https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030292590.html

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