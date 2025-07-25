Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 25.07.2025 (обновлено: 16:17 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031432100.html
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши - РИА Новости, 25.07.2025
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши
Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии, заявил аспирант Силезского университета Филип Билый в интервью газете... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:02:00+03:00
2025-07-25T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
польша
германия
варшава
томаш семоняк
александр добриндт
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии, заявил аспирант Силезского университета Филип Билый в интервью газете Fakt."Я никогда раньше не видел в интернете столько антиукраинских постов или комментариев &lt;…&gt;. Раньше у меня не было такой проблемы, но теперь я предпочитаю говорить на родном языке тише, чтобы не привлекать к себе внимания", — сказал он.Как пишет издание, Филип родился в Польше, но на берегах Вислы действует "закон крови", а не "закон земли", поэтому он остается украинцем. Более того, каждые два года он вынужден продлевать вид на жительство.Девятого июня польское МВД на официальном сайте опубликовало совместное обращение министров внутренних дел Польши и Германии по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки.Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество украинских беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.Позже министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава и весь мир "устали от темы Украины".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250725/tramp-2031423599.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031404237.html
https://ria.ru/20250725/proetst-2031348003.html
польша
германия
варшава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, варшава, томаш семоняк, александр добриндт, владислав косиняк-камыш , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Германия, Варшава, Томаш Семоняк, Александр Добриндт, Владислав Косиняк-Камыш , Украина
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши

Fakt: в Польше усиливается враждебность к гражданам Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии, заявил аспирант Силезского университета Филип Билый в интервью газете Fakt.
"Я никогда раньше не видел в интернете столько антиукраинских постов или комментариев <…>. Раньше у меня не было такой проблемы, но теперь я предпочитаю говорить на родном языке тише, чтобы не привлекать к себе внимания", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Telegraph раскрыла, что заставило Трампа возобновить помощь Украине
14:40
Как пишет издание, Филип родился в Польше, но на берегах Вислы действует "закон крови", а не "закон земли", поэтому он остается украинцем. Более того, каждые два года он вынужден продлевать вид на жительство.
Девятого июня польское МВД на официальном сайте опубликовало совместное обращение министров внутренних дел Польши и Германии по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский подписал законы о продлении военного положения на Украине
13:49
Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество украинских беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.
Позже министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава и весь мир "устали от темы Украины".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты на Украине
10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаГерманияВаршаваТомаш СемонякАлександр ДобриндтВладислав Косиняк-КамышУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала