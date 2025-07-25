https://ria.ru/20250725/ukraina-2031432100.html
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши - РИА Новости, 25.07.2025
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши
Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии, заявил аспирант Силезского университета Филип Билый в интервью газете... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:02:00+03:00
2025-07-25T15:02:00+03:00
2025-07-25T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
польша
германия
варшава
томаш семоняк
александр добриндт
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии, заявил аспирант Силезского университета Филип Билый в интервью газете Fakt."Я никогда раньше не видел в интернете столько антиукраинских постов или комментариев <…>. Раньше у меня не было такой проблемы, но теперь я предпочитаю говорить на родном языке тише, чтобы не привлекать к себе внимания", — сказал он.Как пишет издание, Филип родился в Польше, но на берегах Вислы действует "закон крови", а не "закон земли", поэтому он остается украинцем. Более того, каждые два года он вынужден продлевать вид на жительство.Девятого июня польское МВД на официальном сайте опубликовало совместное обращение министров внутренних дел Польши и Германии по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки.Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество украинских беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.Позже министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава и весь мир "устали от темы Украины".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250725/tramp-2031423599.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031404237.html
https://ria.ru/20250725/proetst-2031348003.html
польша
германия
варшава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, варшава, томаш семоняк, александр добриндт, владислав косиняк-камыш , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Германия, Варшава, Томаш Семоняк, Александр Добриндт, Владислав Косиняк-Камыш , Украина
СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши
Fakt: в Польше усиливается враждебность к гражданам Украины