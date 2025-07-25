https://ria.ru/20250725/ukraina-2031432100.html

СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши

СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши - РИА Новости, 25.07.2025

СМИ раскрыли, какой удар украинцы получили от Польши

Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии, заявил аспирант Силезского университета Филип Билый в интервью газете... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:02:00+03:00

2025-07-25T15:02:00+03:00

2025-07-25T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

польша

германия

варшава

томаш семоняк

александр добриндт

владислав косиняк-камыш

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии, заявил аспирант Силезского университета Филип Билый в интервью газете Fakt."Я никогда раньше не видел в интернете столько антиукраинских постов или комментариев <…>. Раньше у меня не было такой проблемы, но теперь я предпочитаю говорить на родном языке тише, чтобы не привлекать к себе внимания", — сказал он.Как пишет издание, Филип родился в Польше, но на берегах Вислы действует "закон крови", а не "закон земли", поэтому он остается украинцем. Более того, каждые два года он вынужден продлевать вид на жительство.Девятого июня польское МВД на официальном сайте опубликовало совместное обращение министров внутренних дел Польши и Германии по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки.Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество украинских беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.Позже министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава и весь мир "устали от темы Украины".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250725/tramp-2031423599.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031404237.html

https://ria.ru/20250725/proetst-2031348003.html

польша

германия

варшава

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в мире, польша, германия, варшава, томаш семоняк, александр добриндт, владислав косиняк-камыш , украина