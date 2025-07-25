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"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов - РИА Новости, 25.07.2025
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14:54 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031430158.html
"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов
"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов - РИА Новости, 25.07.2025
"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов
пишет издание The Spectator. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:54:00+03:00
2025-07-25T14:54:00+03:00
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
владимир зеленский
украина
в мире
киев
львов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Урон для имиджа Владимира Зеленского на Украине и на Западе после прошедших акций в поддержку НАБУ может оказаться непоправимым, пишет издание The Spectator."Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим", — говорится в материале.По словам автора, Зеленский стал слишком самоуверенным и перегнул палку, не ожидая, что его действия встретят подобную реакцию со стороны населения.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html
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верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, украина, в мире, киев, львов
Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, Украина, В мире, Киев, Львов
"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов

Specator: ущерб, нанесенный имиджу Зеленского протестами, необратим

© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Урон для имиджа Владимира Зеленского на Украине и на Западе после прошедших акций в поддержку НАБУ может оказаться непоправимым, пишет издание The Spectator.
"Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим", — говорится в материале.
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Убийца и предатель". Украинцы развернули плакаты против Зеленского
09:18
По словам автора, Зеленский стал слишком самоуверенным и перегнул палку, не ожидая, что его действия встретят подобную реакцию со стороны населения.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
11:57
Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина
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Верховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийУкраинаВ миреКиевЛьвов
 
 
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