https://ria.ru/20250725/ukraina-2031430158.html

"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов

"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов - РИА Новости, 25.07.2025

"Это необратимо". Зеленского предупредили о страшных последствиях протестов

пишет издание The Spectator. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:54:00+03:00

2025-07-25T14:54:00+03:00

2025-07-25T14:54:00+03:00

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

владимир зеленский

украина

в мире

киев

львов

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Урон для имиджа Владимира Зеленского на Украине и на Западе после прошедших акций в поддержку НАБУ может оказаться непоправимым, пишет издание The Spectator."Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим", — говорится в материале.По словам автора, Зеленский стал слишком самоуверенным и перегнул палку, не ожидая, что его действия встретят подобную реакцию со стороны населения.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html

https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html

украина

киев

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верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, украина, в мире, киев, львов