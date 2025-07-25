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Шарий: СБУ может устроить провокацию против депутатов "Слуги народа" - РИА Новости, 25.07.2025
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14:51 25.07.2025 (обновлено: 14:58 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031428924.html
Шарий: СБУ может устроить провокацию против депутатов "Слуги народа"
Шарий: СБУ может устроить провокацию против депутатов "Слуги народа" - РИА Новости, 25.07.2025
Шарий: СБУ может устроить провокацию против депутатов "Слуги народа"
Украинские власти всерьез рассматривают идею "силовых акций" против депутатов фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа", утверждает украинский блогер... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:51:00+03:00
2025-07-25T14:58:00+03:00
в мире
киев
львов
днепропетровск
владимир зеленский
анатолий шарий
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти всерьез рассматривают идею "силовых акций" против депутатов фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа", утверждает украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на сотрудников СБУ. "Плохо. Но вот мне пишут сотрудники СБУ, что всерьез рассматривается идея силовых акций (буду говорить толерантно) против депутатов "Слуги Народа". Якобы это злые протестующие добрались до них и их близких", - написал Шарий в Telegram-канале. По его мнению, речь идет о классической "провокации под чужим флагом". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html
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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, анатолий шарий, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Львов, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Шарий: СБУ может устроить провокацию против депутатов "Слуги народа"

На Украине рассматривают идею силовых акций против депутатов партии Зеленского

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти всерьез рассматривают идею "силовых акций" против депутатов фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа", утверждает украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на сотрудников СБУ.
"Плохо. Но вот мне пишут сотрудники СБУ, что всерьез рассматривается идея силовых акций (буду говорить толерантно) против депутатов "Слуги Народа". Якобы это злые протестующие добрались до них и их близких", - написал Шарий в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Зеленский запер послов G7 без связи на время подписания закона о НАБУ
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По его мнению, речь идет о классической "провокации под чужим флагом".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Депутат Рады: Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента
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В миреКиевЛьвовДнепропетровскВладимир ЗеленскийАнатолий ШарийСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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