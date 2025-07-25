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На Украине посоветовали не пытаться изъять неудобные дела у НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
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14:46 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031425630.html
На Украине посоветовали не пытаться изъять неудобные дела у НАБУ и САП
На Украине посоветовали не пытаться изъять неудобные дела у НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
На Украине посоветовали не пытаться изъять неудобные дела у НАБУ и САП
Украинские власти могут воспользоваться временем до рассмотрения законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов, чтобы изъять неудобные... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:46:00+03:00
2025-07-25T14:46:00+03:00
в мире
киев
львов
днепропетровск
владимир зеленский
руслан стефанчук
ярослав юрчишин
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти могут воспользоваться временем до рассмотрения законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов, чтобы изъять неудобные для себя дела о высокопоставленных коррупционерах, дал понять украинский депутат Ярослав Железняк. Ранее в пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент через неделю, 31 июля, рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за него же на этой неделе. "Я очень рекомендую власти сейчас даже не думать за это время использовать нормы пока действующего позорного закона и вдруг, злоупотребляя полномочиями, забрать какое-то дело по VIP-коррупционеру из НАБУ/САП", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Позднее украинский депутат Ярослав Юрчишин заявил, что законопроект о снятии ограничений с НАБУ и САП зарегистрирован в Раде группой из 48 депутатов. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html
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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, руслан стефанчук, ярослав юрчишин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Киев, Львов, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Ярослав Юрчишин, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
На Украине посоветовали не пытаться изъять неудобные дела у НАБУ и САП

Железняк посоветовал властям даже не думать забирать неудобные дела у НАБУ и САП

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти могут воспользоваться временем до рассмотрения законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов, чтобы изъять неудобные для себя дела о высокопоставленных коррупционерах, дал понять украинский депутат Ярослав Железняк.
Ранее в пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент через неделю, 31 июля, рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за него же на этой неделе.
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"Я очень рекомендую власти сейчас даже не думать за это время использовать нормы пока действующего позорного закона и вдруг, злоупотребляя полномочиями, забрать какое-то дело по VIP-коррупционеру из НАБУ/САП", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Позднее украинский депутат Ярослав Юрчишин заявил, что законопроект о снятии ограничений с НАБУ и САП зарегистрирован в Раде группой из 48 депутатов.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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В миреКиевЛьвовДнепропетровскВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукЯрослав ЮрчишинНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
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