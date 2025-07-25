https://ria.ru/20250725/ukraina-2031399609.html

Москалькова выразила надежду на возвращение удерживаемых на Украине

Москалькова выразила надежду на возвращение удерживаемых на Украине - РИА Новости, 25.07.2025

Москалькова выразила надежду на возвращение удерживаемых на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на скорейшее достижение договоренностей с Украиной по возвращению в РФ курян и тех,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:32:00+03:00

2025-07-25T13:32:00+03:00

2025-07-25T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на скорейшее достижение договоренностей с Украиной по возвращению в РФ курян и тех, кто удерживается в тюрьмах как политзаключенные. В пятницу федеральный омбудсмен в центре временного содержания иностранных граждан встретилась с гражданами России и Украины, которые прибыли в РФ в результате обмена политзаключенными. На Украине они преследовались за пророссийские взгляды. "Мы очень надеемся, что будут достигнуты договоренности (с Украиной - ред.) и по курским гражданам, и по тем, кто в качестве политзаключенных сегодня удерживается в тюрьмах, следственных изоляторах. У нас есть большой список, там есть и священники, и журналисты, правозащитники", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996672.html

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в мире, россия, украина, татьяна москалькова