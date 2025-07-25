https://ria.ru/20250725/ukraina-2031355814.html
В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией
В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.07.2025
В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп рассматривает конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях, не вдаваясь в геополитическую подоплеку, пишет американское... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:24:00+03:00
2025-07-25T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.Президент США Дональд Трамп рассматривает конфликт между Россией и Украиной как спор о территориях, не вдаваясь в геополитическую подоплеку, пишет американское издание Responsible Statecraft."Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом", — говорится в материале.По словам автора статьи, Москва годами выражала беспокойство из-за перспективы расширения НАТО и вступления Украины в альянс. При этом команда главы Белого дома до сих пор больше сосредоточена на решении территориальных вопросов, а не на предоставлении гарантий движения блока на восток.В последние годы у западных границ России беспрецедентно растет активность НАТО. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html
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дональд трамп, россия, в мире, украина, москва, нато
Дональд Трамп, Россия, В мире, Украина, Москва, НАТО
В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией
RS: Трамп ошибается, рассматривая конфликт РФ и Украины как спор о территориях