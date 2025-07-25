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"Убийца и предатель". Украинцы развернули плакаты против Зеленского
"Убийца и предатель". Украинцы развернули плакаты против Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025
"Убийца и предатель". Украинцы развернули плакаты против Зеленского
На акциях в защиту НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) развернули плакаты против Владимира Зеленского и главы офиса Андрея Ермака, пишет... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:18:00+03:00
2025-07-25T09:18:00+03:00
2025-07-25T14:15:00+03:00
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На акциях в защиту НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) развернули плакаты против Владимира Зеленского и главы офиса Андрея Ермака, пишет издание "Страна.ua"."Под конец митинга появились несколько мужчин в масках и камуфляже. Они были с плакатами, на которых изобразили Зеленского и Ермака. Портреты <...> сопровождались надписями: "Убийцы демократии — предатели Украины", "Герои за Украину умирают, а эти двое ее уничтожают", "Украина — не "Квартал", украинцы — не рабы", "Диктаторы", — говорится в сообщении.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.
https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html
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Страна.ua, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Киев, Львов
"Убийца и предатель". Украинцы развернули плакаты против Зеленского
На акциях в защиту НАБУ развернули плакаты против Зеленского и Ермака