"Выхода нет": в Киеве призвали США колонизировать Украину
Соскин: колонизация Украины Америкой это единственное спасение
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинское руководство неспособно управлять государством, поэтому необходимо срочно провести колонизацию страны силами США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Только один есть путь. Немедленно к этому министру финансов и торговли американскому, чтобы была создана маленькая группа с тем, чтобы Америка забрала как можно больше украинских ресурсов. Нужна тотальная колонизация всего остатка украинского богатства", — сказал он.
Аналитик объяснил свое неожиданное решение тем, что в команде министра финансов США Скотта Бессента есть умные люди, профессионалы, которые разберутся, что делать с Украиной. По его словам, киевское руководство напоминает полуобезьян или людей нижнего слоя, которые не могут даже представить существование так называемых мегауровней.
"Выхода нет никакого другого. Там есть нормальные люди <…> Колонизация Соединенными Штатами Украины это единственное спасение. Надо просто так и заявить <…> Украина хочет стать штатом в США. Какое спасение еще есть? Расскажите мне", — возмутился Соскин.
Американский минфин ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории постсоветской страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала сделку.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.