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"Выхода нет": в Киеве призвали США колонизировать Украину - РИА Новости, 25.07.2025
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03:47 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031294594.html
"Выхода нет": в Киеве призвали США колонизировать Украину
"Выхода нет": в Киеве призвали США колонизировать Украину - РИА Новости, 25.07.2025
"Выхода нет": в Киеве призвали США колонизировать Украину
Украинское руководство неспособно управлять государством, поэтому необходимо срочно провести колонизацию страны силами США, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:47:00+03:00
2025-07-25T03:47:00+03:00
в мире
украина
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киев
олег соскин
скотт бессент
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинское руководство неспособно управлять государством, поэтому необходимо срочно провести колонизацию страны силами США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Только один есть путь. Немедленно к этому министру финансов и торговли американскому, чтобы была создана маленькая группа с тем, чтобы Америка забрала как можно больше украинских ресурсов. Нужна тотальная колонизация всего остатка украинского богатства", — сказал он.Аналитик объяснил свое неожиданное решение тем, что в команде министра финансов США Скотта Бессента есть умные люди, профессионалы, которые разберутся, что делать с Украиной. По его словам, киевское руководство напоминает полуобезьян или людей нижнего слоя, которые не могут даже представить существование так называемых мегауровней."Выхода нет никакого другого. Там есть нормальные люди &lt;…&gt; Колонизация Соединенными Штатами Украины это единственное спасение. Надо просто так и заявить &lt;…&gt; Украина хочет стать штатом в США. Какое спасение еще есть? Расскажите мне", — возмутился Соскин.Американский минфин ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории постсоветской страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала сделку.Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html
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в мире, украина, сша, киев, олег соскин, скотт бессент, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Олег Соскин, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины
"Выхода нет": в Киеве призвали США колонизировать Украину

Соскин: колонизация Украины Америкой это единственное спасение

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинское руководство неспособно управлять государством, поэтому необходимо срочно провести колонизацию страны силами США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Только один есть путь. Немедленно к этому министру финансов и торговли американскому, чтобы была создана маленькая группа с тем, чтобы Америка забрала как можно больше украинских ресурсов. Нужна тотальная колонизация всего остатка украинского богатства", — сказал он.
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Аналитик объяснил свое неожиданное решение тем, что в команде министра финансов США Скотта Бессента есть умные люди, профессионалы, которые разберутся, что делать с Украиной. По его словам, киевское руководство напоминает полуобезьян или людей нижнего слоя, которые не могут даже представить существование так называемых мегауровней.
"Выхода нет никакого другого. Там есть нормальные люди <…> Колонизация Соединенными Штатами Украины это единственное спасение. Надо просто так и заявить <…> Украина хочет стать штатом в США. Какое спасение еще есть? Расскажите мне", — возмутился Соскин.
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Американский минфин ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории постсоветской страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала сделку.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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