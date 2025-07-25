https://ria.ru/20250725/ukraina-2031290048.html
Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области
Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 25.07.2025
Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области
Украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, сообщает издание "Украинская правда". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:29:00+03:00
2025-07-25T02:29:00+03:00
2025-07-25T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, сообщает издание "Украинская правда". "Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП", - пишет агентство. Отмечается, что ДТП произошло в Ивано-Франковской области, депутат не справился с управлением мотоцикла.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971569742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковская область, "голос"
В мире, Ивано-Франковская область, "Голос"
Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области
Украинский депутат от партии Голос погиб в ДТП в Ивано-Франковской области