https://ria.ru/20250725/ukraina-2031290048.html

Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области

Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 25.07.2025

Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области

Украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, сообщает издание "Украинская правда". РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:29:00+03:00

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2025-07-25T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, сообщает издание "Украинская правда". "Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП", - пишет агентство. Отмечается, что ДТП произошло в Ивано-Франковской области, депутат не справился с управлением мотоцикла.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971569742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ивано-франковская область, "голос"