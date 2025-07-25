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ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.07.2025
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09:39 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/udar-2031328902.html
ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области за сутки
Боевики украинской армии за сутки нанесли 71 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 14... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:39:00+03:00
2025-07-25T09:39:00+03:00
происшествия
днепр (река)
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 25 июл - РИА Новости. Боевики украинской армии за сутки нанесли 71 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 14 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 30 ударов со стороны украинской армии были нанесены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали 14 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Абрикосовка, Васильевка, Григорьевка, Каиры, Костогрызово, Малая Лепетиха, Новоалексеевка, Раденск, Старая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Новая Каховка.
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031305945.html
днепр (река)
новая каховка
херсонская область
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происшествия, днепр (река), новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли более 70 ударов по населенным пунктам Херсонской области за сутки

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 25 июл - РИА Новости. Боевики украинской армии за сутки нанесли 71 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 14 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 30 ударов со стороны украинской армии были нанесены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали 14 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Абрикосовка, Васильевка, Григорьевка, Каиры, Костогрызово, Малая Лепетиха, Новоалексеевка, Раденск, Старая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Новая Каховка.
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ПроисшествияДнепр (река)Новая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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