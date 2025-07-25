В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий
Тайское управление по туризму призвало россиян избегать районов боевых действий
© AP Photo / Sunny ChittawilРазрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
© AP Photo / Sunny Chittawil
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Российским туристам в Таиланде ничего не угрожает, если они не посещают районы боевых действий на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости в Центре туристической информации Государственного управления по туризму Таиланда (ТАТ).
"Российским туристам не о чем беспокоиться, им ничто не угрожает, если они не посещают районы боестолкновений таиландских и камбоджийских войск на границе Таиланда и Камбоджи", - сообщили агентству сотрудники Центра, отвечая на вопрос о воздействии конфликта на российский въездной туризм и связанных с конфликтом опасностях.
"В районах, где происходят боестолкновения, есть туристические достопримечательности, но доступ к ним был закрыт силами безопасности Таиланда в качестве предосторожности еще за несколько дней до начала столкновений между военными двух стран", - сказал собеседник агентства, добавив, что ТАТ публикует на своем интернет-сайте и в своих аккаунтах в социальных сетях обновляемый список объектов, запрещенных для посещения туристами, как иностранными, так и местными.