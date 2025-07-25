https://ria.ru/20250725/turizm-2031362320.html

В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий

В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий - РИА Новости, 25.07.2025

В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий

Российским туристам в Таиланде ничего не угрожает, если они не посещают районы боевых действий на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости в Центре... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:42:00+03:00

2025-07-25T11:42:00+03:00

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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Российским туристам в Таиланде ничего не угрожает, если они не посещают районы боевых действий на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости в Центре туристической информации Государственного управления по туризму Таиланда (ТАТ)."Российским туристам не о чем беспокоиться, им ничто не угрожает, если они не посещают районы боестолкновений таиландских и камбоджийских войск на границе Таиланда и Камбоджи", - сообщили агентству сотрудники Центра, отвечая на вопрос о воздействии конфликта на российский въездной туризм и связанных с конфликтом опасностях."В районах, где происходят боестолкновения, есть туристические достопримечательности, но доступ к ним был закрыт силами безопасности Таиланда в качестве предосторожности еще за несколько дней до начала столкновений между военными двух стран", - сказал собеседник агентства, добавив, что ТАТ публикует на своем интернет-сайте и в своих аккаунтах в социальных сетях обновляемый список объектов, запрещенных для посещения туристами, как иностранными, так и местными.

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031361986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, новости - туризм