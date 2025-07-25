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В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий - РИА Новости, 25.07.2025
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Туризм
 
11:42 25.07.2025 (обновлено: 11:59 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/turizm-2031362320.html
В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий
В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий - РИА Новости, 25.07.2025
В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий
Российским туристам в Таиланде ничего не угрожает, если они не посещают районы боевых действий на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости в Центре... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:42:00+03:00
2025-07-25T11:59:00+03:00
туризм
таиланд
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Российским туристам в Таиланде ничего не угрожает, если они не посещают районы боевых действий на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости в Центре туристической информации Государственного управления по туризму Таиланда (ТАТ)."Российским туристам не о чем беспокоиться, им ничто не угрожает, если они не посещают районы боестолкновений таиландских и камбоджийских войск на границе Таиланда и Камбоджи", - сообщили агентству сотрудники Центра, отвечая на вопрос о воздействии конфликта на российский въездной туризм и связанных с конфликтом опасностях."В районах, где происходят боестолкновения, есть туристические достопримечательности, но доступ к ним был закрыт силами безопасности Таиланда в качестве предосторожности еще за несколько дней до начала столкновений между военными двух стран", - сказал собеседник агентства, добавив, что ТАТ публикует на своем интернет-сайте и в своих аккаунтах в социальных сетях обновляемый список объектов, запрещенных для посещения туристами, как иностранными, так и местными.
https://ria.ru/20250725/konflikt-2031361986.html
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таиланд, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Новости - Туризм
В Таиланде призвали российских туристов избегать районов боевых действий

Тайское управление по туризму призвало россиян избегать районов боевых действий

© AP Photo / Sunny ChittawilРазрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Российским туристам в Таиланде ничего не угрожает, если они не посещают районы боевых действий на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости в Центре туристической информации Государственного управления по туризму Таиланда (ТАТ).
"Российским туристам не о чем беспокоиться, им ничто не угрожает, если они не посещают районы боестолкновений таиландских и камбоджийских войск на границе Таиланда и Камбоджи", - сообщили агентству сотрудники Центра, отвечая на вопрос о воздействии конфликта на российский въездной туризм и связанных с конфликтом опасностях.
"В районах, где происходят боестолкновения, есть туристические достопримечательности, но доступ к ним был закрыт силами безопасности Таиланда в качестве предосторожности еще за несколько дней до начала столкновений между военными двух стран", - сказал собеседник агентства, добавив, что ТАТ публикует на своем интернет-сайте и в своих аккаунтах в социальных сетях обновляемый список объектов, запрещенных для посещения туристами, как иностранными, так и местными.
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