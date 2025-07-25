Ситуация с ААЦ напоминает нападки Киева на УПЦ, считает эксперт
Протоиерей Джого: предложения Пашиняна по ААЦ напоминают нападки Киева на УПЦ
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Флаги Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Предложения армянского премьера Никола Пашиняна по созданию упрощенного устава Армянской апостольской церкви (ААЦ) напоминают нападки киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ), поделился мнением с РИА Новости протоиерей, доктор богословских наук и профессор православного богословского факультета имени святого Василия Острожского Университета в Восточном Сараеве Дарко Джого.
Ранее Пашинян предложил принять новый упрощенный устав армянской церкви. По его словам, якобы не существует версии томов устава на современном армянском языке, в него включены тысячи канонов, формировавшихся на протяжении 17 веков.
"Подобное уже происходило с церковнославянским языком на Украине. Одним из первых шагов украинизации церкви был либо захват канонических храмов, либо оккупация целых приходов. Первым делом наносился удар по церковнославянскому языку, проводилась украинизация и мнимая демократизация, разрушались вековые правовые и языковые институты, чтобы внедрить что-то новое", - рассказал собеседник агентства.
По словам Джого, Пашинян, прикрываясь "демократизацией языка и церкви", добивается того, чтобы государственная власть играла главную роль во всех церковных вопросах в Армении, включая выборы патриарха и создание новой армянской идентичности, которая будет означать разрыв с традиционным самосознанием, существовавшим веками.
"С середины IV века и по сей день это классический, литургический и административный язык Армении. Логично, что в культуре и народе, стремящемся сохранить преемственность с прошлым, церковные акты написаны именно на этом языке", - подчеркнул он.
При этом собеседник агентства предположил, что инициативы премьера Армении столкнутся с серьезным сопротивлением, но он сможет найти поддержку среди тех, кто хочет заменить прошлое "светлым европейским будущим".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская