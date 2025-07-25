https://ria.ru/20250725/tsb-2031430329.html
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2025 год
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2025 год - РИА Новости, 25.07.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2025 год
Банк России сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:55:00+03:00
2025-07-25T14:55:00+03:00
2025-07-25T14:55:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ также сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. В 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. Рост ВВП РФ в 2028 год также ожидается на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%, в 2027 - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по оценке Росстата, вырос на 4,3%.
https://ria.ru/20250725/stavka-2031399191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2025 год
Банк России сохранил прогноз роста ВВП в России в 2025 году на один-два процента