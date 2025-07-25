https://ria.ru/20250725/tsahal-2031537959.html
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 25.07.2025
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:02:00+03:00
2025-07-25T22:02:00+03:00
2025-07-25T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена. "После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.ЦАХАЛ отмечает, что сирены были активированы в соответствии с протоколом.
https://ria.ru/20250725/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, ввс израиля
В мире, Израиль, Йемен, ВВС Израиля
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ВВС Израиля ракеты, запущенной с территории Йемена