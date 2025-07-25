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ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 25.07.2025
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22:02 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/tsahal-2031537959.html
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 25.07.2025
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена. РИА Новости, 25.07.2025
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена. &quot;После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля&quot;, - сообщает армия в своем Telegram-канале.ЦАХАЛ отмечает, что сирены были активированы в соответствии с протоколом.
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в мире, израиль, йемен, ввс израиля
В мире, Израиль, Йемен, ВВС Израиля
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ВВС Израиля ракеты, запущенной с территории Йемена

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена.
«

"После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.

ЦАХАЛ отмечает, что сирены были активированы в соответствии с протоколом.
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