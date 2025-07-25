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На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2025
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13:53 25.07.2025 (обновлено: 13:58 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/trevoga-2031405543.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2025
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:53:00+03:00
2025-07-25T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 13.52 мск, тревога звучит на всей территории страны, в том числе в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро на Украине
Мужчина на станции метро на Украине - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 13.52 мск, тревога звучит на всей территории страны, в том числе в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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