На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро на Украине
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 13.52 мск, тревога звучит на всей территории страны, в том числе в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18