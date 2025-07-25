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В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 25.07.2025
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:21:00+03:00
2025-07-25T07:21:00+03:00
2025-07-25T07:21:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.25 мск, она длилась около шести часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, Безопасность
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили воздушную опасность, длившуюся около шести часов