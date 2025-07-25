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В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 25.07.2025

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.25 мск, она длилась около шести часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

липецкая область, россия, безопасность