https://ria.ru/20250725/trevoga-2031305579.html
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 25.07.2025
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:35:00+03:00
2025-07-25T06:35:00+03:00
2025-07-25T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 1.13 мск, она продлилась почти пять часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Губернатор Владимиров: на Ставрополье отменили беспилотную опасность