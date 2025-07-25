https://ria.ru/20250725/trevoga-2031305579.html

На Ставрополье отменили беспилотную опасность

На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 25.07.2025

На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:35:00+03:00

2025-07-25T06:35:00+03:00

2025-07-25T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 1.13 мск, она продлилась почти пять часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

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Дарья Буймова

безопасность, ставропольский край, владимир владимиров