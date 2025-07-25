https://ria.ru/20250725/trevoga-2031292897.html
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:26:00+03:00
2025-07-25T03:26:00+03:00
2025-07-25T03:26:00+03:00
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республика мордовия
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия, Безопасность
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Мордовии объявили опасность атаки беспилотников