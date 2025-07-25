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На Ставрополье объявили беспилотную опасность
На Ставрополье объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 25.07.2025
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:24:00+03:00
2025-07-25T01:24:00+03:00
2025-07-25T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
Губернатор Владимиров: на Ставрополье объявили беспилотную опасность