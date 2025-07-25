https://ria.ru/20250725/traur-2031533793.html

В Саратовской области объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме

В Саратовской области объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратовской области объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме

День траура объявили 26 июля в Саратовской области после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

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происшествия

саратов

саратовская область

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. День траура объявили 26 июля в Саратовской области после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами", — написал Бусаргин.Главное к этому часу

саратов

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-25T21:11 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове