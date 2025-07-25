ЕС урежет транш помощи Украине более чем на миллиард евро
ЕС урежет транш помощи Киеву до 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ЕС урежет четвертый в этом году транш помощи Украине из-за того, что киевские власти не провели три из 16 реформ по программе Ukraine Facility, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье изданию "Европейская правда".
"В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ Украина получила бы 4,5 миллиарда евро. <...> Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 миллиарда евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility", — сказал он.
Уточняется, что киевские власти не провели три реформы: одна касается децентрализации, вторая — закона о реформе Нацагентства по розыску и управлению активами, третья — отбора судей в Высший антикоррупционный суд.
План Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, которые Украина должна выполнить до 2027 года. От этого напрямую зависит финансирование страны со стороны ЕС в рамках программы.
В январе Минфин Украины заявил, что в этом году Евросоюз предусмотрел 30,6 миллиарда евро бюджетной поддержки для Киева, при этом 12,5 миллиарда из этой суммы — финпомощь в рамках Ukraine Facility.
В 2024 году Украина столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов, поэтому она рассчитывала на поддержку международных партнеров. Тем временем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.
Как отметил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, со временем зарубежная помощь киевскому режиму сократится и властям страны следует развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Однако Владимир Зеленский продолжает жаловаться на нехватку денег для производства на Украине собственных вооружений и замедление западных поставок.
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