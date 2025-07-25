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Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп - РИА Новости, 25.07.2025
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23:25 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/tramp-2031544120.html
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп - РИА Новости, 25.07.2025
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. РИА Новости, 25.07.2025
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. "Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал Трамп, прибыв в Шотландию с частным визитом. Общение с журналистами в аэропорту транслировали американские телеканалы. Как уточнил Трамп, по его мнению, на данный момент "иммиграция убивает Европу".
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в мире, европа, сша, шотландия, дональд трамп
В мире, Европа, США, Шотландия, Дональд Трамп
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп

Президент США Трамп призвал остановить иммиграцию, которая может погубить Европу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу.
«
"Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал Трамп, прибыв в Шотландию с частным визитом.
Общение с журналистами в аэропорту транслировали американские телеканалы.
Как уточнил Трамп, по его мнению, на данный момент "иммиграция убивает Европу".
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7 июля, 13:59
 
В миреЕвропаСШАШотландияДональд Трамп
 
 
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