https://ria.ru/20250725/tramp-2031544120.html
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп - РИА Новости, 25.07.2025
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:25:00+03:00
2025-07-25T23:25:00+03:00
2025-07-25T23:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. "Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал Трамп, прибыв в Шотландию с частным визитом. Общение с журналистами в аэропорту транслировали американские телеканалы. Как уточнил Трамп, по его мнению, на данный момент "иммиграция убивает Европу".
https://ria.ru/20250707/gretsija-2027658773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, шотландия, дональд трамп
В мире, Европа, США, Шотландия, Дональд Трамп
Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп
Президент США Трамп призвал остановить иммиграцию, которая может погубить Европу