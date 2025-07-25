https://ria.ru/20250725/tramp-2031544120.html

Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп

Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп - РИА Новости, 25.07.2025

Иммиграция погубит Европу, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. РИА Новости, 25.07.2025

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. "Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал Трамп, прибыв в Шотландию с частным визитом. Общение с журналистами в аэропорту транслировали американские телеканалы. Как уточнил Трамп, по его мнению, на данный момент "иммиграция убивает Европу".

https://ria.ru/20250707/gretsija-2027658773.html

европа

сша

шотландия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, европа, сша, шотландия, дональд трамп