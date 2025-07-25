Bloomberg написало о неожиданных подробностях разговора Трампа и Стармера
Bloomberg: Трамп в беседах со Стармером обсуждал личные вопросы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговорах с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, кроме международной повестки, обсуждал свои личные интересы и беспокоящие его вопросы, передает агентство Блумберг со ссылкой на британских чиновников и осведомленный источник.
Трамп посетит Шотландию 25-29 июля с частным визитом. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита ожидается неформальная встреча с британским премьером Стармером. Ранее сообщалось, что, несмотря на частный и развлекательный характер визита, к обеспечению общественного порядка и безопасности американского лидера будут привлечены тысячи сотрудников полиции.
"В официальных правительственных расшифровках разговоров Трампа и Стармера часто упоминаются обсуждения мировых событий, но на самом деле они (разговоры - ред.) зачастую более запутанны, поскольку президент высказывает свои соображения о разных личных интересах и больных для него темах", - говорится в сообщении.
Согласно агентству, в беседах со Стармером Трамп, в частности, выражал свою неприязнь к ветряным электростанциям, расположенным вдоль его полей для гольфа.
Как добавляет Блумберг, "худшим моментом" визита Трампа в Великобританию для Стармера стало бы приглашение от американского лидера на совместную игру в гольф перед камерами, так как глава британского правительства не играет в гольф.
Визит в Шотландию станет первым посещением Трампом Великобритании после его инаугурации. Трамп также намерен совершить государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября.