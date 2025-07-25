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Более 40 процентов американцев не верят словам Трампа, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2025
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19:59 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/tramp-2031526522.html
Более 40 процентов американцев не верят словам Трампа, показал опрос
Более 40 процентов американцев не верят словам Трампа, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2025
Более 40 процентов американцев не верят словам Трампа, показал опрос
Более 40% американцев совершенно не считают информацию, озвучиваемую президентом США Дональдом Трампом, заслуживающей доверия, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:59:00+03:00
2025-07-25T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 40% американцев совершенно не считают информацию, озвучиваемую президентом США Дональдом Трампом, заслуживающей доверия, следует из результатов опроса, проведенного организацией Emerson College Polling. Согласно итогам опроса, 42,3% респондентов совсем не доверяют словам президента США, еще 10,6% доверяют лишь в малой степени. По данным результатов опроса, около четверти (26%) респондентов считают информацию, предоставляемую Трампом, очень надежной, еще 21% - надежной, однако в меньшей степени. Из опроса следует, что работу Трампа отрицательно оценивают 46,8% американцев, положительно - 45,7%. Опрос проводился среди 1400 американских избирателей в понедельник и вторник. Погрешность составляет 1,4%.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Более 40 процентов американцев не верят словам Трампа, показал опрос

Emerson College Polling: более 40% американцев не доверяют словам Трампа

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 40% американцев совершенно не считают информацию, озвучиваемую президентом США Дональдом Трампом, заслуживающей доверия, следует из результатов опроса, проведенного организацией Emerson College Polling.
Согласно итогам опроса, 42,3% респондентов совсем не доверяют словам президента США, еще 10,6% доверяют лишь в малой степени. По данным результатов опроса, около четверти (26%) респондентов считают информацию, предоставляемую Трампом, очень надежной, еще 21% - надежной, однако в меньшей степени.
Из опроса следует, что работу Трампа отрицательно оценивают 46,8% американцев, положительно - 45,7%.
Опрос проводился среди 1400 американских избирателей в понедельник и вторник. Погрешность составляет 1,4%.
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