https://ria.ru/20250725/tramp-2031520040.html

Рейтинг одобрения работы Трампа обновил минимум, следует из опроса

Рейтинг одобрения работы Трампа обновил минимум, следует из опроса - РИА Новости, 25.07.2025

Рейтинг одобрения работы Трампа обновил минимум, следует из опроса

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до 37%, обновив минимум с начала его второго срока у власти в январе 2025 года, следует из... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:14:00+03:00

2025-07-25T19:14:00+03:00

2025-07-25T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до 37%, обновив минимум с начала его второго срока у власти в январе 2025 года, следует из результатов опроса, проведенного компанией Gallup. Доля одобряющих работу Трампа, как следует из данных опроса, достигала максимума в январе и составляла 47%. Согласно результатам опроса, в общей сложности работу президента одобряют 37% американцев. Среди республиканцев его поддержка составляет 89%, в то время как среди независимых респондентов - всего 29%. В демократической среде деятельность Трампа поддерживает только 2%. Опрос проводился 7-21 июля, в нем приняли участие 1002 совершеннолетних американца, погрешность составила 4 процентных пункта. В то же время внешней политикой Трампа оказались удовлетворены 41% респондентов, миграционной - 38%, экономической - 37%, внешнеторговой - 36%, а решением вопросов федерального бюджета - 29%; на упомянутые вопросы ответили около 750 респондентов, погрешность составила 5 процентных пунктов.

https://ria.ru/20250725/obama-2031466435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп