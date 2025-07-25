Трамп обеспокоен окончанием срока действия договора о ядерных ограничениях
Трамп об истечении ДНСВ: отмена ядерных ограничений станет большой проблемой
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) представляет угрозу для глобальной безопасности и не должно допускаться.
"Это большая проблема для мира. Когда снимаются ядерные ограничения - это большая проблема... Это не то соглашение, срок действия которого вы хотите допустить к истечению", - сказал Трамп журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.