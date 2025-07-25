Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил ХАМАС в срыве сделки по заложникам - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 25.07.2025 (обновлено: 17:13 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/tramp-2031466629.html
Трамп обвинил ХАМАС в срыве сделки по заложникам
Трамп обвинил ХАМАС в срыве сделки по заложникам - РИА Новости, 25.07.2025
Трамп обвинил ХАМАС в срыве сделки по заложникам
Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников, выразив мнение, что представители палестинского движения, "похоже,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:59:00+03:00
2025-07-25T17:13:00+03:00
в мире
хамас
дональд трамп
израиль
сша
доха
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a24430d595797d98d61f355952c242bd.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников, выразив мнение, что представители палестинского движения, "похоже, хотят умереть".Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, Штаты намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в секторе."Они вышли из переговоров. Это очень печально. ХАМАС на самом деле и не хотел заключать соглашение. Похоже, они хотят умереть. И это очень, очень плохо", - сказал Трамп журналистам в пятницу в преддверии вылета в Великобританию.В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников.В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250725/palestina-2031282547.html
израиль
сша
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_070ecd69c18deb176ab03b32f4e50f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, дональд трамп, израиль, сша, доха, стив уиткофф, биньямин нетаньяху
В мире, ХАМАС, Дональд Трамп, Израиль, США, Доха, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху
Трамп обвинил ХАМАС в срыве сделки по заложникам

Трамп заявил, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников в Газе

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников, выразив мнение, что представители палестинского движения, "похоже, хотят умереть".
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, Штаты намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в секторе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
«
"Они вышли из переговоров. Это очень печально. ХАМАС на самом деле и не хотел заключать соглашение. Похоже, они хотят умереть. И это очень, очень плохо", - сказал Трамп журналистам в пятницу в преддверии вылета в Великобританию.
В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ХАМАС приветствовал заявление Макрона о намерении признать Палестину
00:23
 
В миреХАМАСДональд ТрампИзраильСШАДохаСтив УиткоффБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала