Трамп обвинил ХАМАС в срыве сделки по заложникам
Трамп заявил, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников в Газе
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников, выразив мнение, что представители палестинского движения, "похоже, хотят умереть".
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, Штаты намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в секторе.
«
"Они вышли из переговоров. Это очень печально. ХАМАС на самом деле и не хотел заключать соглашение. Похоже, они хотят умереть. И это очень, очень плохо", - сказал Трамп журналистам в пятницу в преддверии вылета в Великобританию.
В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.