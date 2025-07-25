https://ria.ru/20250725/tramp-2031423599.html

Telegraph раскрыла, что заставило Трампа возобновить помощь Украине

Telegraph раскрыла, что заставило Трампа возобновить помощь Украине - РИА Новости, 25.07.2025

Telegraph раскрыла, что заставило Трампа возобновить помощь Украине

Президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки на Украину средств ПВО после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал ему о якобы поврежденном... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:40:00+03:00

2025-07-25T14:40:00+03:00

2025-07-25T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки на Украину средств ПВО после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал ему о якобы поврежденном из-за авиаудара посольстве Польши в Киеве, утверждает британская газета Telegraph.О повреждении здания консульского отдела посольства 4 июля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Каких-либо доказательств он не привел. Сама дипмиссия сообщила, что ущерб был незначительным.В тот же день Сикорский связался с Келлогом, пожаловался ему и попросил возобновить передачу Украине средств ПВО. Тот поговорил по телефону с Трампом."Он приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки Киеву", — говорится в статье.Как отмечает Telegraph, Пентагону потребовалось не менее четырех дней, чтобы отправить первую партию ракет для Patriot, а уже через девять дней Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о выделении Украине помощи на десять миллиардов долларов."К концу той недели на Украину уже прибыли система ПВО Patriot и дополнительные перехватчики благодаря сделке с Германией", — заключила газета.Трамп 11 июля объявил, что США будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят, а затем передадут его Киеву. По его словам, о такой схеме члены альянса договорились на саммите в Гааге. Три дня спустя глава Белого дома подтвердил эту схему, отметив, что в ближайшие поставки войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Вашингтон восполнит их арсеналы.Кроме того, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250724/tramp-2031040220.html

https://ria.ru/20250721/evrosoyuz-2029960000.html

https://ria.ru/20250721/patriot-2030388164.html

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в мире, украина, киев, польша, дональд трамп, кит келлог, радослав сикорский, нато, министерство обороны сша