Telegraph раскрыла, что заставило Трампа возобновить помощь Украине
Telegraph: жалоба Польши Келлогу заставила Трампа возобновить помощь Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки на Украину средств ПВО после того, как его спецпосланник Кит Келлог рассказал ему о якобы поврежденном из-за авиаудара посольстве Польши в Киеве, утверждает британская газета Telegraph.
О повреждении здания консульского отдела посольства 4 июля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Каких-либо доказательств он не привел. Сама дипмиссия сообщила, что ущерб был незначительным.
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"Он приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки Киеву", — говорится в статье.
Как отмечает Telegraph, Пентагону потребовалось не менее четырех дней, чтобы отправить первую партию ракет для Patriot, а уже через девять дней Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о выделении Украине помощи на десять миллиардов долларов.
"К концу той недели на Украину уже прибыли система ПВО Patriot и дополнительные перехватчики благодаря сделке с Германией", — заключила газета.
Трамп 11 июля объявил, что США будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят, а затем передадут его Киеву. По его словам, о такой схеме члены альянса договорились на саммите в Гааге. Три дня спустя глава Белого дома подтвердил эту схему, отметив, что в ближайшие поставки войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Вашингтон восполнит их арсеналы.
Кроме того, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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