Трамп оценил стоимость реконструкции здания ФРС
Трамп: США могут позволить себе практически все, даже стоимость здания ФРС
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время осмотра реконструкции здания Федеральной резервной системы США. 24 июля 2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время осмотра реконструкции здания Федеральной резервной системы США. 24 июля 2025
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. После осмотра реконструкции здания Федеральной резервной системы президент США Дональд Трамп в Truth Social отметил, что расходы на проект были выше ожидаемых, однако страна может позволить себе практически любые траты.
"Предстоит еще долгий путь, было бы гораздо лучше, если бы это вообще не начиналось, но что есть, то есть, и, надеюсь, все будет завершено как можно скорее. Перерасход средств значительный, но с положительной стороны – наша страна преуспевает и может позволить себе практически все. Даже стоимость этого здания!" – написал Трамп.
Президент США вновь призвал Федеральную резервную систему снизить процентные ставки. Кроме того, он вступил в спор с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, обвинив его в завышении стоимости реконструкции зданий ведомства.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Ранее CBS сообщил, что Трамп обсуждал с республиканцами возможность увольнения Пауэлла и якобы получил их поддержку, однако позже сам президент опроверг эти планы. Согласно закону 1913 года, председателя ФРС можно уволить только по серьезной причине, например, за злоупотребление полномочиями, но за всю историю ведомства этого ни разу не происходило.