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Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров с Кишиневом
Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров с Кишиневом - РИА Новости, 25.07.2025
Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров с Кишиневом
Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров на высшем уровне с Кишиневом, а также в формате "5+2", заявил в интервью РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:34:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров на высшем уровне с Кишиневом, а также в формате "5+2", заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Рассчитываем, что работа ОБСЕ на нашем направлении станет более эффективной и акцентированной на обеспечение прав людей, которые массово нарушаются блокадно-ограничительными действиями Республики Молдова, а также на активизацию механизмов переговорного процесса, включая прямой диалог на уровне высшего руководства сторон и международный формат "5+2", - сказал Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031308417.html
https://ria.ru/20250725/moldaviya-2031298033.html
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в мире, кишинев, тирасполь, молдавия, виталий игнатьев, обсе, приднестровская молдавская республика
В мире, Кишинев, Тирасполь, Молдавия, Виталий Игнатьев, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика
Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров с Кишиневом
Игнатьев: Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров в формате "5+2"