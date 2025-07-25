https://ria.ru/20250725/tailand-2031498332.html

Таиланд уступает Камбодже по числу РСЗО, показал рейтинг Global Fire Power

Таиланд уступает Камбодже по числу РСЗО, показал рейтинг Global Fire Power - РИА Новости, 25.07.2025

Таиланд уступает Камбодже по числу РСЗО, показал рейтинг Global Fire Power

Таиланд значительно превосходит Камбоджу по боевой авиации, но уступает по числу реактивных систем залпового огня (РСЗО), следует из данных рейтинга Global Fire РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:19:00+03:00

2025-07-25T18:19:00+03:00

2025-07-25T18:19:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд значительно превосходит Камбоджу по боевой авиации, но уступает по числу реактивных систем залпового огня (РСЗО), следует из данных рейтинга Global Fire Power. По данным на сайте, военный бюджет Таиланда составляет 5 887 миллионов долларов, что почти в семь раз превосходит военный бюджет Камбоджи – 860 миллионов долларов. Численный состав действующей армии Таиланд в полтора больше, чем в вооруженных силах Камбоджи – более 360 тысяч солдат против 221 тысячи. При этом по числу годных к военной службе Бангкок почти в пять раз превосходит Пномпень: 28 миллионов против 5,7 миллиона человек. Кроме того, армия Таиланда почти в 20 раз превосходит в составе авиации – на вооружении страны числятся 493 единицы, включая 72 истребителя и 20 штурмовиков. В то же время Камбоджа располагает только 25 единицами военной авиации, в их числе нет боевых самолетов, только вертолеты и четыре транспортника. Военно-морские силы Таиланда имеют 293 военных корабля, Камбоджа - только 20. Страны обладают почти равным танковым потенциалом, на вооружении Камбоджи числятся 644 танка, а у Таиланда – 635. При этом по числу боевых бронированных автомобилей Пномпень уступает Бангкоку – 3,6 тысячи против почти 17 тысяч машин соответственно. Единственные позиции, по которым армия Камбоджи значительно превосходит армию соседний страны – число ракетных систем залпового огня. По данным сайта, Камбоджа располагает 463 установками, в то время как у Таиланда их только 26. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/tailand-2031486367.html

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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей