МИД Таиланда оценил возможность прекращения огня с Камбоджей
Таиланд пообещал рассмотреть предложение Малайзии о прекращении огня с Камбоджей
© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Таиланд рассмотрит предложение премьер-министра Малайзии и председателя АСЕАН 2025 года Анвара Ибрагима о прекращении огня в пограничном конфликте с Камбоджей, с которым он в принципе полностью согласен, но пока вынужден защищать свой суверенитет и территориальную целостность, говорится в заявлении министерства иностранных дел Таиланда, опубликованном на аккаунте ведомства в соцсети Х.
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"Королевское правительство Таиланда выражает благодарность премьер-министру Анвару Ибрагиму за предложение о прекращении огня, с которым Таиланд в принципе полностью согласен и которое будет рассмотрено", - говорится в заявлении.
"Однако следует отметить, что в течение всего дня (25 июля – ред.) камбоджийские силы продолжали неизбирательные удары по территории Таиланда", - заявляет внешнеполитическое ведомство.
В заявлении говорится также, что любое прекращение огня должно основываться на соответствующих условиях на местах.
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"Таиланд уделяет первостепенное внимание безопасности гражданского населения, и в настоящий момент действия Камбоджи демонстрируют отсутствие доброй воли и продолжают подвергать опасности мирных жителей. Королевское правительство Таиланда обязано защищать свой суверенитет и свой народ в полной мере", - заявляет МИД Таиланда.