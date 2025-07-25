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МИД Таиланда оценил возможность прекращения огня с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
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17:47 25.07.2025 (обновлено: 18:06 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/tailand-2031486367.html
МИД Таиланда оценил возможность прекращения огня с Камбоджей
МИД Таиланда оценил возможность прекращения огня с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
МИД Таиланда оценил возможность прекращения огня с Камбоджей
Таиланд рассмотрит предложение премьер-министра Малайзии и председателя АСЕАН 2025 года Анвара Ибрагима о прекращении огня в пограничном конфликте с Камбоджей,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:47:00+03:00
2025-07-25T18:06:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Таиланд рассмотрит предложение премьер-министра Малайзии и председателя АСЕАН 2025 года Анвара Ибрагима о прекращении огня в пограничном конфликте с Камбоджей, с которым он в принципе полностью согласен, но пока вынужден защищать свой суверенитет и территориальную целостность, говорится в заявлении министерства иностранных дел Таиланда, опубликованном на аккаунте ведомства в соцсети Х."Королевское правительство Таиланда выражает благодарность премьер-министру Анвару Ибрагиму за предложение о прекращении огня, с которым Таиланд в принципе полностью согласен и которое будет рассмотрено", - говорится в заявлении."Однако следует отметить, что в течение всего дня (25 июля – ред.) камбоджийские силы продолжали неизбирательные удары по территории Таиланда", - заявляет внешнеполитическое ведомство.В заявлении говорится также, что любое прекращение огня должно основываться на соответствующих условиях на местах."Таиланд уделяет первостепенное внимание безопасности гражданского населения, и в настоящий момент действия Камбоджи демонстрируют отсутствие доброй воли и продолжают подвергать опасности мирных жителей. Королевское правительство Таиланда обязано защищать свой суверенитет и свой народ в полной мере", - заявляет МИД Таиланда.
https://ria.ru/20250725/tailand-2031450996.html
https://ria.ru/20250725/granitsa-2031462185.html
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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
МИД Таиланда оценил возможность прекращения огня с Камбоджей

Таиланд пообещал рассмотреть предложение Малайзии о прекращении огня с Камбоджей

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Таиланд рассмотрит предложение премьер-министра Малайзии и председателя АСЕАН 2025 года Анвара Ибрагима о прекращении огня в пограничном конфликте с Камбоджей, с которым он в принципе полностью согласен, но пока вынужден защищать свой суверенитет и территориальную целостность, говорится в заявлении министерства иностранных дел Таиланда, опубликованном на аккаунте ведомства в соцсети Х.
«
"Королевское правительство Таиланда выражает благодарность премьер-министру Анвару Ибрагиму за предложение о прекращении огня, с которым Таиланд в принципе полностью согласен и которое будет рассмотрено", - говорится в заявлении.
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"Однако следует отметить, что в течение всего дня (25 июля – ред.) камбоджийские силы продолжали неизбирательные удары по территории Таиланда", - заявляет внешнеполитическое ведомство.
В заявлении говорится также, что любое прекращение огня должно основываться на соответствующих условиях на местах.
«
"Таиланд уделяет первостепенное внимание безопасности гражданского населения, и в настоящий момент действия Камбоджи демонстрируют отсутствие доброй воли и продолжают подвергать опасности мирных жителей. Королевское правительство Таиланда обязано защищать свой суверенитет и свой народ в полной мере", - заявляет МИД Таиланда.
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В миреТаиландКамбоджаМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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