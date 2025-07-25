https://ria.ru/20250725/tailand-2031450996.html

Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей

Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025

Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей

Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:06:00+03:00

2025-07-25T16:06:00+03:00

2025-07-25T17:10:00+03:00

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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камбоджа

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами."Командование войсками пограничной обороны в провинциях Чантхабури и Трат объявило о введении военного положения в некоторых районах провинций, которое вступило в силу немедленно после того, как Камбоджа применила силу для вторжения в Таиланд вдоль границы", — заявление приводит телеканал Thai PBS.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

https://ria.ru/20250725/boepripasy-2031355333.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-25T16:06 true PT0M31S

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей, таиланд, камбоджа, в мире