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Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
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16:06 25.07.2025 (обновлено: 17:10 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/tailand-2031450996.html
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей
Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:06:00+03:00
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обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами."Командование войсками пограничной обороны в провинциях Чантхабури и Трат объявило о введении военного положения в некоторых районах провинций, которое вступило в силу немедленно после того, как Камбоджа применила силу для вторжения в Таиланд вдоль границы", — заявление приводит телеканал Thai PBS.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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обострение конфликта между таиландом и камбоджей, таиланд, камбоджа, в мире
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, Таиланд, Камбоджа, В мире
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей

Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей

© Фото : Royal Thai Armed ForcesУкраинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда
Украинский танк Т-84 Оплот Вооруженных сил Таиланда - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Royal Thai Armed Forces
Украинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами.
"Командование войсками пограничной обороны в провинциях Чантхабури и Трат объявило о введении военного положения в некоторых районах провинций, которое вступило в силу немедленно после того, как Камбоджа применила силу для вторжения в Таиланд вдоль границы", — заявление приводит телеканал Thai PBS.

Обострение между Таиландом и Камбоджей

Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов
11:23
 
Обострение конфликта между Таиландом и КамбоджейТаиландКамбоджаВ мире
 
 
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