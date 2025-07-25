https://ria.ru/20250725/tailand-2031450996.html
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей
Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:06:00+03:00
2025-07-25T16:06:00+03:00
2025-07-25T17:10:00+03:00
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031333665_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3e840f8a5068e02feb106bb05d5da720.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами."Командование войсками пограничной обороны в провинциях Чантхабури и Трат объявило о введении военного положения в некоторых районах провинций, которое вступило в силу немедленно после того, как Камбоджа применила силу для вторжения в Таиланд вдоль границы", — заявление приводит телеканал Thai PBS.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
https://ria.ru/20250725/boepripasy-2031355333.html
таиланд
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031333665_188:0:2008:1365_1920x0_80_0_0_41f35558209fcc33c1c924f9d9726035.jpg
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-25T16:06
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта между таиландом и камбоджей, таиланд, камбоджа, в мире
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, Таиланд, Камбоджа, В мире
Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей
Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах на границе с Камбоджей из-за эскалации напряженности между двумя странами.
"Командование войсками пограничной обороны в провинциях Чантхабури и Трат
объявило о введении военного положения в некоторых районах провинций, которое вступило в силу немедленно после того, как Камбоджа
применила силу для вторжения в Таиланд
вдоль границы", — заявление приводит телеканал Thai PBS.
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.