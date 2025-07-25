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Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев

Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев - РИА Новости, 25.07.2025

Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев

Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев, разыскиваемого правоохранительными органами России, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:09:00+03:00

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МОСКВА, - РИА Новости. Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев, разыскиваемого правоохранительными органами России, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Таиланд депортируют гражданина России Игоря Выговского, обвиняемого по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 3 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, с декабря 2021 по май 2022 года Выговский, являясь организатором преступного сообщества, созданного для торговли наркотиками через интернет в Ульяновской и Самарской областях, руководил структурными подразделениями, а также наркокурьерами. Он создал интернет-магазин, функционирующий, в том числе, в мессенджере Telegram, где был сделан специальный бот, выполняющий отдельные функции в автоматическом режиме. Приговорами Димитровградского городского суда Ульяновской области в октябре 2023 года и феврале 2024 года восемь участников преступного сообщества осуждены к наказаниям от 6 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Выговскому удалось скрылся. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2025 года его объявили в международный розыск. В мае 2025 года поступили сведения о задержании Выговского в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства Таиланда и содержании его в изоляторе Бангкока.

https://ria.ru/20250719/latviya-2030102176.html

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