Рейтинг@Mail.ru
Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/tailand-2031321092.html
Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев
Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев - РИА Новости, 25.07.2025
Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев
Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев, разыскиваемого правоохранительными органами России, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:09:00+03:00
2025-07-25T09:09:00+03:00
россия
таиланд
самарская область
telegram
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50095/90/500959021_0:730:1335:1481_1920x0_80_0_0_2601f3134e82494795b5aedd2ef7ce96.jpg
МОСКВА, - РИА Новости. Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев, разыскиваемого правоохранительными органами России, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Таиланд депортируют гражданина России Игоря Выговского, обвиняемого по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 3 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, с декабря 2021 по май 2022 года Выговский, являясь организатором преступного сообщества, созданного для торговли наркотиками через интернет в Ульяновской и Самарской областях, руководил структурными подразделениями, а также наркокурьерами. Он создал интернет-магазин, функционирующий, в том числе, в мессенджере Telegram, где был сделан специальный бот, выполняющий отдельные функции в автоматическом режиме. Приговорами Димитровградского городского суда Ульяновской области в октябре 2023 года и феврале 2024 года восемь участников преступного сообщества осуждены к наказаниям от 6 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Выговскому удалось скрылся. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2025 года его объявили в международный розыск. В мае 2025 года поступили сведения о задержании Выговского в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства Таиланда и содержании его в изоляторе Бангкока.
https://ria.ru/20250719/latviya-2030102176.html
https://ria.ru/20250716/narkotiki-2029457849.html
россия
таиланд
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50095/90/500959021_0:605:1335:1606_1920x0_80_0_0_4f37f90ea1eb81e7f395c9929ed8cd52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, самарская область, telegram, генеральная прокуратура рф
Россия, Таиланд, Самарская область, Telegram, Генеральная прокуратура РФ
Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев

Генпрокуратура России: Таиланд депортирует в Россию лидера банды наркоторговцев

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, - РИА Новости. Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев, разыскиваемого правоохранительными органами России, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Таиланд депортируют гражданина России Игоря Выговского, обвиняемого по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 3 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян
19 июля, 07:09
Как полагает следствие, с декабря 2021 по май 2022 года Выговский, являясь организатором преступного сообщества, созданного для торговли наркотиками через интернет в Ульяновской и Самарской областях, руководил структурными подразделениями, а также наркокурьерами. Он создал интернет-магазин, функционирующий, в том числе, в мессенджере Telegram, где был сделан специальный бот, выполняющий отдельные функции в автоматическом режиме.
Приговорами Димитровградского городского суда Ульяновской области в октябре 2023 года и феврале 2024 года восемь участников преступного сообщества осуждены к наказаниям от 6 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Выговскому удалось скрылся. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2025 года его объявили в международный розыск.
В мае 2025 года поступили сведения о задержании Выговского в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства Таиланда и содержании его в изоляторе Бангкока.
Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
ФТС сообщила о задержании в России крупнейшей в этом году партии наркотиков
16 июля, 13:46
 
РоссияТаиландСамарская областьTelegramГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала