https://ria.ru/20250725/tailand-2031315957.html

Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда

Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда - РИА Новости, 25.07.2025

Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда

Более 100 тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей на фоне эскалации, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на тайское министерство... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:26:00+03:00

2025-07-25T08:26:00+03:00

2025-07-25T08:31:00+03:00

таиланд

камбоджа

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей на фоне эскалации, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на тайское министерство внутренних дел."Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 временных мест размещения", - говорится в сообщении издания.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.

https://ria.ru/20250725/tailand-2031314753.html

таиланд

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, камбоджа, в мире