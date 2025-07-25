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Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда - РИА Новости, 25.07.2025
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08:26 25.07.2025 (обновлено: 08:31 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/tailand-2031315957.html
Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда
Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда - РИА Новости, 25.07.2025
Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда
Более 100 тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей на фоне эскалации, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на тайское министерство... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:26:00+03:00
2025-07-25T08:31:00+03:00
таиланд
камбоджа
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей на фоне эскалации, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на тайское министерство внутренних дел."Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 временных мест размещения", - говорится в сообщении издания.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.
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таиланд
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таиланд, камбоджа, в мире
Таиланд, Камбоджа, В мире
Более ста тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда

Более ста тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей на фоне эскалации, пишет газета Bangkok Post со ссылкой на тайское министерство внутренних дел.
"Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 временных мест размещения", - говорится в сообщении издания.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.
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