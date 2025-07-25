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Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
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08:19 25.07.2025 (обновлено: 08:30 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/tailand-2031314753.html
Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей
Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025
Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:19:00+03:00
2025-07-25T08:30:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей."Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031303254.html
таиланд
камбоджа
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей

И.о. премьера Таиланда Вечайчай: столкновения с Камбоджей могут перейти в войну

© AP Photo / Sunny ChittawilРазрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей.
"Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
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В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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