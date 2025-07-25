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Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей

Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025

Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:19:00+03:00

2025-07-25T08:19:00+03:00

2025-07-25T08:30:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о риске перерастания в войну продолжающегося пограничного конфликта с Камбоджей."Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями", - заявил в пятницу утром журналистам и. о. премьера, которого цитирует агентство Франс Пресс.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе, по заявлению ВС Таиланда, по гражданским объектам на таиландской территории, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.

https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031303254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей