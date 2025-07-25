https://ria.ru/20250725/tailand-2031312685.html

Войска Таиланда снова обстреливают территорию Камбоджи

Войска Таиланда снова обстреливают территорию Камбоджи - РИА Новости, 25.07.2025

Войска Таиланда снова обстреливают территорию Камбоджи

Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью утром в пятницу, камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:54:00+03:00

2025-07-25T07:54:00+03:00

2025-07-25T08:38:00+03:00

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БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью утром в пятницу, камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда, утверждается в заявлении командования сухопутных войск Таиланда, распространенном в пятницу. "Камбоджийские войска осуществляют постоянные обстрелы территории Таиланда, в том числе тяжелой артиллерией и системами залпового огня БМ-21 ("Град" - ред.). Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией", - говорится в сообщении. Согласно заявлению таиландского командования, бои возобновились в 04.30 (00.30 мск) атакой камбоджийских войск на участок таиландской пограничной зоны провинции Сисакет в районе древнего храма Пхра Вихан (камбоджийское название - Преа Вихеар). Затем в 06.40 (02.40 мск) камбоджийские войска начали наступление на высоты 469 и 408 в приграничной зоне провинции Убонратчатхани. Помимо артиллерии, по данным тайских ВС, камбоджийская сторона на одном из направлений применяет также от шести до восьми танков. В ответ на применение систем залпового огня таиландские вооруженные силы применили 155-миллиметровые орудия, говорится в заявлении. "Командование сухопутных войск решительно осуждает удары камбоджийских войск по территории Таиланда дальнобойными артиллерийскими средствами, прежде всего системами залпового огня, которые производятся против гражданских объектов", - утверждается в заявлении, в котором таиландское командование также заявляет о своем праве применять адекватные ответные меры. Командование сухопутных войск Таиланда назвало обстрел гражданских объектов дальнобойными средствами военным преступлением, возложив ответственность за него на правительство Камбоджи. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031303254.html

https://ria.ru/20250725/oon-2031287616.html

https://ria.ru/20250724/gensek-2031267553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон