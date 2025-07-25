https://ria.ru/20250725/tailand-2031312685.html
Войска Таиланда снова обстреливают территорию Камбоджи
Войска Таиланда снова обстреливают территорию Камбоджи - РИА Новости, 25.07.2025
Войска Таиланда снова обстреливают территорию Камбоджи
Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью утром в пятницу, камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:54:00+03:00
2025-07-25T07:54:00+03:00
2025-07-25T08:38:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
российская империя
пхетхонгтхан чинават
хун сен
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100851/52/1008515216_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_b5551f2a9decf98f4cdf635c9049c664.jpg
БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью утром в пятницу, камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда, утверждается в заявлении командования сухопутных войск Таиланда, распространенном в пятницу. "Камбоджийские войска осуществляют постоянные обстрелы территории Таиланда, в том числе тяжелой артиллерией и системами залпового огня БМ-21 ("Град" - ред.). Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией", - говорится в сообщении. Согласно заявлению таиландского командования, бои возобновились в 04.30 (00.30 мск) атакой камбоджийских войск на участок таиландской пограничной зоны провинции Сисакет в районе древнего храма Пхра Вихан (камбоджийское название - Преа Вихеар). Затем в 06.40 (02.40 мск) камбоджийские войска начали наступление на высоты 469 и 408 в приграничной зоне провинции Убонратчатхани. Помимо артиллерии, по данным тайских ВС, камбоджийская сторона на одном из направлений применяет также от шести до восьми танков. В ответ на применение систем залпового огня таиландские вооруженные силы применили 155-миллиметровые орудия, говорится в заявлении. "Командование сухопутных войск решительно осуждает удары камбоджийских войск по территории Таиланда дальнобойными артиллерийскими средствами, прежде всего системами залпового огня, которые производятся против гражданских объектов", - утверждается в заявлении, в котором таиландское командование также заявляет о своем праве применять адекватные ответные меры. Командование сухопутных войск Таиланда назвало обстрел гражданских объектов дальнобойными средствами военным преступлением, возложив ответственность за него на правительство Камбоджи. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031303254.html
https://ria.ru/20250725/oon-2031287616.html
https://ria.ru/20250724/gensek-2031267553.html
таиланд
камбоджа
российская империя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100851/52/1008515216_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_fb4fbb0d0e9573a5aa591a10ffeb094c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Российская империя, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН
Войска Таиланда снова обстреливают территорию Камбоджи
Бои на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются, Камбоджа применяет "Грады"
БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью утром в пятницу, камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда, утверждается в заявлении командования сухопутных войск Таиланда, распространенном в пятницу.
"Камбоджийские войска осуществляют постоянные обстрелы территории Таиланда
, в том числе тяжелой артиллерией и системами залпового огня БМ-21 ("Град" - ред.). Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению таиландского командования, бои возобновились в 04.30 (00.30 мск) атакой камбоджийских войск на участок таиландской пограничной зоны провинции Сисакет в районе древнего храма Пхра Вихан (камбоджийское название - Преа Вихеар). Затем в 06.40 (02.40 мск) камбоджийские войска начали наступление на высоты 469 и 408 в приграничной зоне провинции Убонратчатхани. Помимо артиллерии, по данным тайских ВС, камбоджийская сторона на одном из направлений применяет также от шести до восьми танков.
В ответ на применение систем залпового огня таиландские вооруженные силы применили 155-миллиметровые орудия, говорится в заявлении.
"Командование сухопутных войск решительно осуждает удары камбоджийских войск по территории Таиланда дальнобойными артиллерийскими средствами, прежде всего системами залпового огня, которые производятся против гражданских объектов", - утверждается в заявлении, в котором таиландское командование также заявляет о своем праве применять адекватные ответные меры.
Командование сухопутных войск Таиланда назвало обстрел гражданских объектов дальнобойными средствами военным преступлением, возложив ответственность за него на правительство Камбоджи
.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават
и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном
, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи
. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции
в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН
, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.