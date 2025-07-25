https://ria.ru/20250725/svo-2031428575.html

Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ

Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ - РИА Новости, 25.07.2025

Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ

Духовные лица в зоне СВО должны выполнять роль апостолов и святых отцов, считает бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:51:00+03:00

2025-07-25T14:51:00+03:00

2025-07-25T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155083/33/1550833381_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_c1fdaa0f81abe8ea70359e8d77df417c.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Духовные лица в зоне СВО должны выполнять роль апостолов и святых отцов, считает бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон). "Сегодня идет специальная военная операция. Очень важно чтобы духовенство участвовало в этом, и не только приехать, совершить какую-то службу и уехать. А участвовать духовно, физически. Слово Христово будет распространяться с огромной силой. Так делали апостолы, на святых отцов. У нас есть на кого равняться", - рассказал епископ Гедеон (Харон) на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031243926.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, русская православная церковь