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Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/svo-2031428575.html
Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ
Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ - РИА Новости, 25.07.2025
Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ
Духовные лица в зоне СВО должны выполнять роль апостолов и святых отцов, считает бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:51:00+03:00
2025-07-25T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Духовные лица в зоне СВО должны выполнять роль апостолов и святых отцов, считает бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон). "Сегодня идет специальная военная операция. Очень важно чтобы духовенство участвовало в этом, и не только приехать, совершить какую-то службу и уехать. А участвовать духовно, физически. Слово Христово будет распространяться с огромной силой. Так делали апостолы, на святых отцов. У нас есть на кого равняться", - рассказал епископ Гедеон (Харон) на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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киев, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Киев, Русская православная церковь
Духовенство в зоне СВО должно выполнять роль апостолов, заявил епископ

Епископ Гедеон: важно, чтобы духовенство участвовало в СВО духовно и физически

© Фото : Українська Православна Церква Гедеон (Харон)
Гедеон (Харон) - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Українська Православна Церква
Гедеон (Харон) . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Духовные лица в зоне СВО должны выполнять роль апостолов и святых отцов, считает бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон).
"Сегодня идет специальная военная операция. Очень важно чтобы духовенство участвовало в этом, и не только приехать, совершить какую-то службу и уехать. А участвовать духовно, физически. Слово Христово будет распространяться с огромной силой. Так делали апостолы, на святых отцов. У нас есть на кого равняться", - рассказал епископ Гедеон (Харон) на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРусская православная церковь
 
 
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