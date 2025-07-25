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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 25.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Киев за неделю потерял более 1150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:19:00+03:00
2025-07-25T12:19:00+03:00
2025-07-25T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Варачино Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства. "За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1150 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, киев, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли более 1150 военных в зоне действий "Севера"