https://ria.ru/20250725/svo-2031369223.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 25.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий, 33 станции... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:10:00+03:00

2025-07-25T12:10:00+03:00

2025-07-25T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)