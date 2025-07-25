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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 25.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий, 33 станции... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:10:00+03:00
2025-07-25T12:10:00+03:00
2025-07-25T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 420 солдат в зоне действия "Днепра"