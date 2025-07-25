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Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине
Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:08:00+03:00
2025-07-25T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 19 по 25 июля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе - три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, за неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине
МО РФ: ВС РФ за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине