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Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 25.07.2025 (обновлено: 12:13 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/svo-2031368473.html
Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине
Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:08:00+03:00
2025-07-25T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украинский демократический альянс за реформы (удар)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 19 по 25 июля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе - три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, за неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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в мире, украина, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине

МО РФ: ВС РФ за неделю нанесли 10 групповых ударов по военным целям на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 19 по 25 июля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе - три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, за неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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