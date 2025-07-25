https://ria.ru/20250725/sud-2031461366.html

Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных

Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных - РИА Новости, 25.07.2025

Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов, арестованный по делу о даче взятки, помещен в СИЗО-7, получил первую передачку от родных и с нетерпением... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:32:00+03:00

2025-07-25T16:32:00+03:00

2025-07-25T16:32:00+03:00

москва

красноярский край

белгородская область

глеб трифонов

алексей михальчик

telegram-канал baza

обыски в офисе telegram-канала baza

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030908063_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c2dd47bd59ad1675be9f9187f758f053.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов, арестованный по делу о даче взятки, помещен в СИЗО-7, получил первую передачку от родных и с нетерпением ждет рассмотрения апелляции, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова в среду. Такую же меру пресечения избрали сотруднице Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину они не признают. "Помещен в СИЗО-7... в камере 13 человек, на условия не жалуется, уже получил первую передачку от родственников. С нетерпением ждет рассмотрения апелляции, надеется, что его освободят", - сказал адвокат. Он добавил, что пока Трифонова не посещали врач и психолог. В четверг Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих полицейских из Краснодарского и Красноярского краев и Белгородской области, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Им вменяют превышение должностных полномочий.

https://ria.ru/20250724/vzyatka-2031237930.html

москва

красноярский край

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, красноярский край, белгородская область, глеб трифонов, алексей михальчик, telegram-канал baza, обыски в офисе telegram-канала baza, происшествия