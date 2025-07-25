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Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных
Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных - РИА Новости, 25.07.2025
Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных
Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов, арестованный по делу о даче взятки, помещен в СИЗО-7, получил первую передачку от родных и с нетерпением... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:32:00+03:00
2025-07-25T16:32:00+03:00
2025-07-25T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов, арестованный по делу о даче взятки, помещен в СИЗО-7, получил первую передачку от родных и с нетерпением ждет рассмотрения апелляции, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова в среду. Такую же меру пресечения избрали сотруднице Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину они не признают. "Помещен в СИЗО-7... в камере 13 человек, на условия не жалуется, уже получил первую передачку от родственников. С нетерпением ждет рассмотрения апелляции, надеется, что его освободят", - сказал адвокат. Он добавил, что пока Трифонова не посещали врач и психолог. В четверг Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих полицейских из Краснодарского и Красноярского краев и Белгородской области, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Им вменяют превышение должностных полномочий.
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москва, красноярский край, белгородская область, глеб трифонов, алексей михальчик, telegram-канал baza, обыски в офисе telegram-канала baza, происшествия
Москва, Красноярский край, Белгородская область, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Telegram-канал Baza, Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Происшествия
Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных
Главный редактор Telegram-канала Baza Трифонов получил первую передачу от родных