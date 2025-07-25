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Французский суд аннулировал ордер на арест Асада - РИА Новости, 25.07.2025
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16:23 25.07.2025 (обновлено: 17:25 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sud-2031456543.html
Французский суд аннулировал ордер на арест Асада
Французский суд аннулировал ордер на арест Асада - РИА Новости, 25.07.2025
Французский суд аннулировал ордер на арест Асада
Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада, передает агентство France Press. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:23:00+03:00
2025-07-25T17:25:00+03:00
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ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада, передает агентство France Press."Суд постановил, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства", — заявил председатель суда Кристоф Сулар.При этом он отметил, что расследование в отношении Асада может продолжиться, поскольку тот больше не президент и на его арест могут выдать новые ордера.Первый международный ордер на арест Асада Франция выдала ноябре 2023 года. Президента Сирии тогда обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это проявлением предвзятости суда.Второй ордер последовал в январе нынешнего года. Два французских следственных судьи вменили Асаду участие в военных преступлениях — утверждалось, что он как главнокомандующий ответственен за бомбардировку в Дераа в 2017 году.Выдаче ордера предшествовало расследование смерти в июне 2017 года франко-сирийского гражданина Салаха Абу Набу в результате "бомбардировок его дома вертолетами сирийской армии". По словам источника, французские судьи считают, что Асад отдал приказ и предоставил средства для этого нападения.Газовая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, тогда, по разным данным, погибли от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Американская разведка заявляла, что за атакой стоят правительственные войска, Дамаск обвинения отрицал.После событий в Восточной Гуте Вашингтон заявил о необходимости военной операции в Сирии. Но Россия и Китай наложили вето на проект соответствующей резолюции Совбеза ООН. США готовились выступить в одиночку, тогдашний президент Барак Обама добивался у конгресса разрешения на это, но за день до голосования Дамаск согласился поставить свои запасы химического оружия под международный контроль в соответствии с планом, который предложила Москва.В сентябре 2023-го американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал документ разведывательного управления Пентагона, в котором говорится, что в 2013 году доступ к зарину в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Однако, по словам Херша, этот документ не дошел до Белого дома по политическим причинам.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250314/proekt-2004895298.html
https://ria.ru/20250308/karlson-2003813074.html
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в мире, франция, башар асад
В мире, Франция, Башар Асад
Французский суд аннулировал ордер на арест Асада

AFP: кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Башара Асада

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада, передает агентство France Press.
"Суд постановил, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства", — заявил председатель суда Кристоф Сулар.
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При этом он отметил, что расследование в отношении Асада может продолжиться, поскольку тот больше не президент и на его арест могут выдать новые ордера.
Первый международный ордер на арест Асада Франция выдала ноябре 2023 года. Президента Сирии тогда обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это проявлением предвзятости суда.
Второй ордер последовал в январе нынешнего года. Два французских следственных судьи вменили Асаду участие в военных преступлениях — утверждалось, что он как главнокомандующий ответственен за бомбардировку в Дераа в 2017 году.
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Выдаче ордера предшествовало расследование смерти в июне 2017 года франко-сирийского гражданина Салаха Абу Набу в результате "бомбардировок его дома вертолетами сирийской армии". По словам источника, французские судьи считают, что Асад отдал приказ и предоставил средства для этого нападения.
Газовая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, тогда, по разным данным, погибли от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Американская разведка заявляла, что за атакой стоят правительственные войска, Дамаск обвинения отрицал.
После событий в Восточной Гуте Вашингтон заявил о необходимости военной операции в Сирии. Но Россия и Китай наложили вето на проект соответствующей резолюции Совбеза ООН. США готовились выступить в одиночку, тогдашний президент Барак Обама добивался у конгресса разрешения на это, но за день до голосования Дамаск согласился поставить свои запасы химического оружия под международный контроль в соответствии с планом, который предложила Москва.
В сентябре 2023-го американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал документ разведывательного управления Пентагона, в котором говорится, что в 2013 году доступ к зарину в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Однако, по словам Херша, этот документ не дошел до Белого дома по политическим причинам.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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