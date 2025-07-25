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Суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией по делу о хищениях - РИА Новости, 25.07.2025
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15:44 25.07.2025 (обновлено: 16:29 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/sud-2031445164.html
Суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией по делу о хищениях
Суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией по делу о хищениях - РИА Новости, 25.07.2025
Суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией по делу о хищениях
Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:44:00+03:00
2025-07-25T16:29:00+03:00
иван попов (генерал)
происшествия
тамбовская область
сергей моисеев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.Дело рассматривала коллегия из тройки судей.Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области.В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Бизнесмен Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.Кроме защиты Попова приговор обжаловали представители потерпевшей стороны - администрации Запорожской области.Как установило следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
https://ria.ru/20250724/eks-direktor-2031126043.html
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иван попов (генерал), происшествия, тамбовская область, сергей моисеев, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Иван Попов (генерал), Происшествия, Тамбовская область, Сергей Моисеев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией по делу о хищениях

Суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией Попову по делу о хищениях

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИван Попов
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.
Дело рассматривала коллегия из тройки судей.
Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области.
В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Бизнесмен Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
Кроме защиты Попова приговор обжаловали представители потерпевшей стороны - администрации Запорожской области.
Как установило следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Экс-директор парка "Патриот", которого судят за хищения, заявил о раскаянии
Вчера, 13:13
 
Иван Попов (генерал)ПроисшествияТамбовская областьСергей МоисеевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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